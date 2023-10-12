Буданов заявил, что ВСУ выбились из графика контрнаступления

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по плану. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Зеленский также признал замедление темпов контрнаступления, объясняя это превосходством России в воздушном пространстве и недостаточной поддержкой со стороны западных партнеров. При этом официальные лица на Западе выражают сомнение в скором успехе Украины.

До этого, в середине лета, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил трудности, с которыми встречаются украинские войска из-за сложностей рельефа и наличия оборонительных позиций российской армии. Несмотря на поддержку НАТО, украинские войска не смогли достичь успеха на фронте. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери украинской армии в течение сентября составили более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения.