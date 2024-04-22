Буданов считает, что российского перебежчика Кузьминова погубила жажда славы

Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году российский военный вертолет, был найден мертвым в Аликанте (Испания). По мнению Кирилла Буданова, главы ГУР Минобороны Украины, жажда славы стала его погибелью. Об этом пишет ТАСС.

Буданов отмечает, что часто люди, обретая богатство и расслабляясь, утрачивают осмотрительность, и их жажда славы становится ослепляющей. Он также добавил, что ГУР сделал вывод из ситуации с Кузьминовым и признает, что нужно было предпринять меры для того, чтобы не допускать такого исхода.

19 февраля испанское агентство EFE сообщило о смерти Кузьминова, сославшись на знакомые с ходом следствия источники. ГУР Министерства обороны Украины также подтвердила этот факт, хотя официальных доказательств со стороны властей Испании пока нет.