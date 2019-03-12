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В Венесуэле задержали двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны

12 марта 2019 15:18
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Новости Венесуэлы. Власти Венесуэлы задержали двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны. В настоящий момент они дают показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле задержали двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны-1

12 марта в связи с тяжелой обстановкой в стране парламент Венесуэлы ввел режим чрезвычайного положения. Причина – отключение электроэнергии.

Напомним, 7 марта из-за аварии на гидроэлектростанции большинство штатов Венесуэлы остались без света. В пострадавшие районы организована доставка провизии и воды. За линиями электропередачи ведется воздушное наблюдение. Специалисты продолжают восстановительные работы.

# Международная политика # Фотофакт

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