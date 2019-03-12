В Венесуэле задержали двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны

Новости Венесуэлы. Власти Венесуэлы задержали двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны. В настоящий момент они дают показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 марта в связи с тяжелой обстановкой в стране парламент Венесуэлы ввел режим чрезвычайного положения. Причина – отключение электроэнергии.

Напомним, 7 марта из-за аварии на гидроэлектростанции большинство штатов Венесуэлы остались без света. В пострадавшие районы организована доставка провизии и воды. За линиями электропередачи ведется воздушное наблюдение. Специалисты продолжают восстановительные работы.