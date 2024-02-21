Британия ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Великобритания внесла в санкционные списки сотрудников исправительной колонии, где умер Алексей Навальный, пишет РИА Новости.

Так, Британией запрещен въезд шестерым представителям руководящего состава исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Правительство Великобритании опубликовало документ, где сказано, что работники колонии обвиняются в «жестоком обращении, которое, вероятно, способствовало смерти Алексея Навального, включая неспособность обеспечить предоставление адекватной медицинской помощи и/или неспособность обеспечить своевременный доступ экстренных служб для оказания помощи».