Правительство Швеции не способно восполнить запасы после поставок Украине

Йонни Линдрофс, командующий армией Швеции, сообщил, что у правительства Стокгольма не выйдет восстановить дефицит вооружения, который возник в связи с предоставлением военной техники Украине, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Командующий отмечает, что на 21 февраля страна испытывает нехватку не только военной техники, но и военнослужащих. Так как большинство отправилось в Украину для проведения инструктажей и консультаций ВСУ.

В связи с повышением цен на военную технику армия находится еще в более сложной ситуации, сообщили власти Швеции.