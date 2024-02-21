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Правительство Швеции не способно восполнить запасы после поставок Украине

21 февраля 2024 12:23
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Йонни Линдрофс, командующий армией Швеции, сообщил, что у правительства Стокгольма не выйдет восстановить дефицит вооружения, который возник в связи с предоставлением военной техники Украине, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Командующий отмечает, что на 21 февраля страна испытывает нехватку не только военной техники, но и военнослужащих. Так как большинство отправилось в Украину для проведения инструктажей и консультаций ВСУ.

В связи с повышением цен на военную технику армия находится еще в более сложной ситуации, сообщили власти Швеции.

# Международная политика

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