Байден утвердил выделение средств на финансирование правительства США

Президент США Джо Байден утвердил выделение средств на содержание правительства до 17 ноября, но уже без помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Это предотвратило прекращение деятельности правительства, что могло бы повлечь за собою увольнение работников и остановку многих госпрограмм.

Байден отметил, что поддержку Украины приостанавливать не следует, и обратился к республиканцу от штата Калифорния Кевину Маккарти с просьбой поддержать предложение о выделении Киеву дополнительных средств. Тем не менее без дополнительных финансовых средств борьба Украина с Россией может оказаться невозможной.