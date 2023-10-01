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Вооружённые силы Украины потеряли до трети танков Leopard

01 октября 2023 09:41
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Полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что армия Украины лишилась до трети поступивших от Запада танков Leopard. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевая эффективность Leopard 2 не соответствует ожиданиям, и примерно треть из 90 поставляемых танков были уничтожены или повреждены. Райснер также высказал разочарование тем, то союзники Украины не в полной степени исполнили свои обещания по поставке военной техники.

Украинские войска, невзирая на помощь НАТО и иностранную технику, не сумели добиться существенных успехов в контрнаступлении, что президент России Владимир Путин назвал провалом.

# Международная политика

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