Полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что армия Украины лишилась до трети поступивших от Запада танков Leopard. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевая эффективность Leopard 2 не соответствует ожиданиям, и примерно треть из 90 поставляемых танков были уничтожены или повреждены. Райснер также высказал разочарование тем, то союзники Украины не в полной степени исполнили свои обещания по поставке военной техники.

Украинские войска, невзирая на помощь НАТО и иностранную технику, не сумели добиться существенных успехов в контрнаступлении, что президент России Владимир Путин назвал провалом.