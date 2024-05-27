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Британия может вернуть обязательную службу в армии

27 мая 2024 06:15
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Страны коллективного Запада не намерены отходить от курса на милитаризацию. Некоторые члены НАТО планируют вернуть обязательную службу в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Британия может вернуть обязательную службу в армии-1

В Великобритании это сделают, если консервативная партия победит на следующих выборах. Также там заявляют, что такое решение поможет укрепить национальный дух страны. Многие оппоненты правительства критикуют проект, обвиняя кабмин в разрушении армии, численность и обороноспособность которой с каждым годом уменьшается.

# НАТО # Новости Великобритании

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