Британия может вернуть обязательную службу в армии

Страны коллективного Запада не намерены отходить от курса на милитаризацию. Некоторые члены НАТО планируют вернуть обязательную службу в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании это сделают, если консервативная партия победит на следующих выборах. Также там заявляют, что такое решение поможет укрепить национальный дух страны. Многие оппоненты правительства критикуют проект, обвиняя кабмин в разрушении армии, численность и обороноспособность которой с каждым годом уменьшается.