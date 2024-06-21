«Бред». Медведев жестко ответил на предложения США обсуждать ядерные риски с РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг критике США за то, там предлагают обсудить вопрос о стратегических вооружениях, продолжая поставлять оружие в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Он сравнил это с предложением нацистской Германии к СССР о сокращении выпуска военной техники во время Второй мировой войны. По мнению Медведева, диалог с США будет возможен только тогда, когда Вашингтон прекратит поставлять оружие Киеву и заблокирует вступление Украины в НАТО.

«Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?» – задался вопросом политик.

В ином случае, по его мнению, в США может сложиться атмосфера психоза, подобная 50-60-м годам прошлого века.