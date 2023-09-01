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Боррель заявил, что Европейский союз может расшириться на 10 стран

01 сентября 2023 06:04
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ЕС должен заняться подготовкой к расширению и согласовать временные рамки приеме еще десяти стран. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств, которая прошла в Толедо, пишет ТАСС. 

По словам Борреля, Украина и Западные Балканы должны стать новыми членами Евросоюза, а ЕС нужно готовиться к приему 10 новых стран. А для этого необходимо определить горизонты, временные рамки. 

Сообщается, что это первый случай, когда чиновник такого уровня прямо выступает с предложением определить конкретный график принятия новых государств в ЕС. В конце сентября текущего года планируется провести встречу с представителями стран Западных Балкан для вынесения вопросов по части расширения. 

Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в Европейский союз имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдова, Украина и Босния и Герцеговина. ЕС давит на Сербию, чтобы страна согласилась на предоставление такого статуса и Косову. Грузия также находится в списке желающих присоединиться к ЕС, но когда это произойдет, информации нет. 
 

# Международная политика # Жозеп Боррель

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