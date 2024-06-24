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Боррель угрожает Грузии «закрыть дверь» в ЕС

24 июня 2024 13:51
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Европейский дипломат Жозеп Боррель предупредил, что Грузия может потерять возможность вступить в ЕС, если продолжит текущую политику. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что финансовая поддержка из Европейского фонда мира может быть ограничена, но это не затронет население. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявил о планах вступления в ЕС к 2030 году.

Однако в Брюсселе и Вашингтоне критикуют грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния», считая его противоречащим европейским ценностям.

# Международная политика

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