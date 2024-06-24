Прямой эфир

Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

24 июня 2024 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил самые искренние соболезнования Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане-1

Глава государства выразил убеждение, что все виновные в совершении этого тяжкого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.

МИД Беларуси: наших граждан нет среди погибших в результате терактов в Дагестане. Подробности

# Теракт # Александр Лукашенко # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
После атаки ВСУ в Севастополе введен режим ЧС регионального характера
24 июня 2024 12:50

После атаки ВСУ в Севастополе введен режим ЧС регионального характера

Актер «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри погиб из-за нападения акулы
24 июня 2024 12:38

Актер «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри погиб из-за нападения акулы

Советская теннисистка Анна Дмитриева умерла на 84-м году
24 июня 2024 12:27

Советская теннисистка Анна Дмитриева умерла на 84-м году