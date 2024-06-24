Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил самые искренние соболезнования Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил самые искренние соболезнования Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства выразил убеждение, что все виновные в совершении этого тяжкого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.
МИД Беларуси: наших граждан нет среди погибших в результате терактов в Дагестане. Подробности.