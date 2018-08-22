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Бомбу времён Второй обезвредили в аэропорту Брюсселя

22 августа 2018 13:34
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Новости Бельгии. В аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу Второй мировой войны. Боеприпас был обнаружен в грузовой зоне воздушной гавани в ходе строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбу времён Второй обезвредили в аэропорту Брюсселя-1

Чтобы не подвергать пассажиров и персонал опасности, на время операции по уничтожению снаряда вокруг него был установлен периметр радиусом 100 метров. Саперы справились с поставленной задачей. Задерживать или отменять авиарейсы администрации аэропорта не пришлось.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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