Бомбу времён Второй обезвредили в аэропорту Брюсселя

Новости Бельгии. В аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу Второй мировой войны. Боеприпас был обнаружен в грузовой зоне воздушной гавани в ходе строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не подвергать пассажиров и персонал опасности, на время операции по уничтожению снаряда вокруг него был установлен периметр радиусом 100 метров. Саперы справились с поставленной задачей. Задерживать или отменять авиарейсы администрации аэропорта не пришлось.