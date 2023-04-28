Новости Словакии. Большинство жителей Словакии недовольны ситуацией в стране. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, 68 % словаков считают жизнь в республике плохой и неудовлетворительной. В условиях, когда цены на продукты, услуги и энергию продолжают расти, большинство людей вынуждены перейти к жесткой экономии. В частности, более половины опрошенных ограничили посещение ресторанов, 48 % стали меньше пользоваться электричеством, а 45 % респондентов сократили расходы на еду.