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Большинство жителей Словакии недовольны ситуацией в стране – вынуждены сократить расходы на еду

28 апреля 2023 09:20
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Новости Словакии. Большинство жителей Словакии недовольны ситуацией в стране. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Большинство жителей Словакии недовольны ситуацией в стране – вынуждены сократить расходы на еду-1

Как выяснилось, 68 % словаков считают жизнь в республике плохой и неудовлетворительной. В условиях, когда цены на продукты, услуги и энергию продолжают расти, большинство людей вынуждены перейти к жесткой экономии. В частности, более половины опрошенных ограничили посещение ресторанов, 48 % стали меньше пользоваться электричеством, а 45 % респондентов сократили расходы на еду.  

# Экономический кризис # Новости Словакии # Фотофакт

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