Боливия намерена сократить зависимость от доллара с помощью китайского юаня

Новости Боливии. Уменьшить влияние коллективного Запада решили и в Боливии. Страна намерена сократить зависимость от доллара во внешней торговле с помощью китайского юаня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам министра экономики Боливии, некоторые импортеры уже перешли на новую валюту. Речь идет о потребительских товарах, транспортных средствах, автомобилях и сырье. Напомним, в последние несколько месяцев в Боливии наблюдается нехватка долларов. Объем валютных резервов сократился примерно до 4 миллиардов. Отчасти из-за падения добычи природного газа – ключевой позиции национального экспорта. В свою очередь это стало ударом по государственным финансам, а также поставило под угрозу валютную привязку Боливии к доллару.