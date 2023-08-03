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Боливия намерена сократить зависимость от доллара с помощью китайского юаня

03 августа 2023 20:17
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Новости Боливии. Уменьшить влияние коллективного Запада решили и в Боливии. Страна намерена сократить зависимость от доллара во внешней торговле с помощью китайского юаня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боливия намерена сократить зависимость от доллара с помощью китайского юаня-1

По словам министра экономики Боливии, некоторые импортеры уже перешли на новую валюту. Речь идет о потребительских товарах, транспортных средствах, автомобилях и сырье. Напомним, в последние несколько месяцев в Боливии наблюдается нехватка долларов. Объем валютных резервов сократился примерно до 4 миллиардов. Отчасти из-за падения добычи природного газа – ключевой позиции национального экспорта. В свою очередь это стало ударом по государственным финансам, а также поставило под угрозу валютную привязку Боливии к доллару.

# Международная политика # Новости Боливии # Фотофакт

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