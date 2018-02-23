Прямой эфир

Болельщица из КНДР аплодировала американским фигуристам. Девушку одёрнула соседка

23 февраля 2018 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Северной Кореи. Японский телеканал показал видео, на котором запечатлена одна из северокорейских болельщиц, аплодировшая американским спортсменам.  

Черлидерши из Северной Кореи привлекли всеобщее внимание поддержкой своих спортсменов. Девушки синхронно двигаются, аплодируют и поют. Но во время выступлений представителей других стран северокорейские болельщицы замирают.  

Болельщица из КНДР аплодировала американским фигуристам. Девушку одёрнула соседка -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ヨム ヨム  

После проката фигуристов из Северной Кореи девушки активно поддержали своих соотечественников. Следом выступали спортсмены из США. Одна из болельщиц КНДР начала хлопать, но её сразу же толкнула локтем соседка.  

Действия двух девушек попали на камеры, и видео быстро стало вирусным в интернете.  

Поддержка северокорейскими болельщицами своих спортсменов вызвала интерес у мирового сообщества.

Видеоролики с действиями черлидерш получили популярность в интернете – здесь подробнее.  

# Видеофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
В Турине водомётами разгоняли бунтующую толпу из 500 человек
23 февраля 2018 09:20

В Турине водомётами разгоняли бунтующую толпу из 500 человек

В Нигерии террористы похитили более сотни школьниц из учебных заведений
23 февраля 2018 08:58

В Нигерии террористы похитили более сотни школьниц из учебных заведений

В Каире обрушился жилой пятиэтажный дом: погибли 10 человек
23 февраля 2018 08:53

В Каире обрушился жилой пятиэтажный дом: погибли 10 человек