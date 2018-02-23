Болельщица из КНДР аплодировала американским фигуристам. Девушку одёрнула соседка

Черлидерши из Северной Кореи привлекли всеобщее внимание поддержкой своих спортсменов. Девушки синхронно двигаются, аплодируют и поют. Но во время выступлений представителей других стран северокорейские болельщицы замирают.

Новости Северной Кореи. Японский телеканал показал видео, на котором запечатлена одна из северокорейских болельщиц, аплодировшая американским спортсменам.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ヨム ヨム

После проката фигуристов из Северной Кореи девушки активно поддержали своих соотечественников. Следом выступали спортсмены из США. Одна из болельщиц КНДР начала хлопать, но её сразу же толкнула локтем соседка.

Действия двух девушек попали на камеры, и видео быстро стало вирусным в интернете.

Поддержка северокорейскими болельщицами своих спортсменов вызвала интерес у мирового сообщества.