Прямой эфир

В Турине водомётами разгоняли бунтующую толпу из 500 человек

23 февраля 2018 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Бунтующую толпу, пытавшуюся помешать проведению предвыборного мероприятия в Турине, полиции пришлось разгонять водометами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турине водомётами разгоняли бунтующую толпу из 500 человек-1

Сорвать агитационную встречу пытались около 500 человек. Чтобы прорваться в отель, где она проходила, нарушители забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и взрывпакетами.

Те в ответ пошли на крайние меры. Манифестантов удалось отбросить на безопасное расстояние. В результате стычек пострадали не менее четырех полицейских. Двоих дебоширов взяли под стражу.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нигерии террористы похитили более сотни школьниц из учебных заведений
23 февраля 2018 08:58

В Нигерии террористы похитили более сотни школьниц из учебных заведений

В Каире обрушился жилой пятиэтажный дом: погибли 10 человек
23 февраля 2018 08:53

В Каире обрушился жилой пятиэтажный дом: погибли 10 человек

380 килограммов кокаина изъято. Правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставок наркотиков в Москву
23 февраля 2018 08:44

380 килограммов кокаина изъято. Правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставок наркотиков в Москву