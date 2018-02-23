В Турине водомётами разгоняли бунтующую толпу из 500 человек

Новости Италии. Бунтующую толпу, пытавшуюся помешать проведению предвыборного мероприятия в Турине, полиции пришлось разгонять водометами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сорвать агитационную встречу пытались около 500 человек. Чтобы прорваться в отель, где она проходила, нарушители забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и взрывпакетами.

Те в ответ пошли на крайние меры. Манифестантов удалось отбросить на безопасное расстояние. В результате стычек пострадали не менее четырех полицейских. Двоих дебоширов взяли под стражу.