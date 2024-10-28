Прямой эфир

Более половины поляков перестали доверять Дональду Туску

28 октября 2024 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тревожная ситуация складывается для правительства Польши. Оно теряет поддержку населения. Об этом говорят данные опроса, проведенного национальным социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более половины поляков перестали доверять Дональду Туску-2

Как выяснилось, более половины жителей перестали доверять премьеру Дональду Туску. Только за месяц число его противников выросло почти на 6 %. Столь стремительное падение популярности главы кабмина объясняется недовольством поляков ростом стоимости жизни и множеством других накопившихся проблем. Впрочем, недалеко от Туска ушел и польский президент Анджей Дуда. Результаты опроса показали, что ему не доверяют почти 44 % жителей. Хотя еще месяц назад этот показатель не превышал 39 %.

# Новости Польши # Социологический опрос

Другие новости рубрики

Все новости
Победившая на выборах в Литве оппозиция начала формирование коалиции
28 октября 2024 10:47

Победившая на выборах в Литве оппозиция начала формирование коалиции

В Китае намерены выпускать летающие автомобили
28 октября 2024 10:44

В Китае намерены выпускать летающие автомобили

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Литве
28 октября 2024 10:30

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Литве