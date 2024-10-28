Более половины поляков перестали доверять Дональду Туску

Как выяснилось, более половины жителей перестали доверять премьеру Дональду Туску. Только за месяц число его противников выросло почти на 6 %. Столь стремительное падение популярности главы кабмина объясняется недовольством поляков ростом стоимости жизни и множеством других накопившихся проблем. Впрочем, недалеко от Туска ушел и польский президент Анджей Дуда. Результаты опроса показали, что ему не доверяют почти 44 % жителей. Хотя еще месяц назад этот показатель не превышал 39 %.