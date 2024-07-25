Литва согласует с соседями строительство глубинного могильника для отходов Игналинской АЭС

Одной из самых актуальных и в чем-то даже тревожных тем для литовцев и их соседей остается Игналинская атомная станция. После ее вывода из эксплуатации уже на протяжении 15 лет власти страны никак не могут решить, что же делать с потенциально опасным объектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские министры ломают головы, где захоронить радиоактивные отходы. Из-за пристального внимания международных инстанций местные власти не смогут, как планировалось ранее, попросту закопать их вблизи наших границ. Теперь Вильнюс вынужден согласовать с соседними странами тему строительства глубинного могильника. Как ни странно, в этот список включена даже Беларусь, а вот предоставлять такого права России не стали, заявив, что Москва не ратифицировала Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Стоит отметить, что закрыв Игналинскую АЭС, крупнейший национальный электроисточник, страна обрекла себя на весьма недешевую зависимость от импорта энергоресурсов от своих так называемых западных партнеров.