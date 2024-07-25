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Спортсмены разочарованы в Олимпиаде! Чем Париж «радует» своих гостей?

25 июля 2024 17:19
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Одно из самых ожидаемых событий в мире – летняя Олимпиада. Атлеты со всех стран на протяжении своей карьеры стремятся попасть на заветные соревнования и выиграть олимпийское золото, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но сказочные мечты не всегда становятся реальностью. До официального открытия Игр в Париже остается один день, но их уже окрестили одними из самых провальных за всю историю. Спортсменов ожидают не прекрасные дни безмятежной олимпийской атмосферы дружбы и состязаний, а пустые трибуны, подковерная политическая возня и опасность подхватить сразу несколько заболеваний.

Спортсмены разочарованы в Олимпиаде! Чем Париж «радует» своих гостей?-1

Парижская Олимпиада как показатель силы и единства западного мира должна была стать примером стабильности европейского общества. Для этого французские власти решили не мелочиться и разместить объекты проведения мероприятий в самых необычных местах. Только Париж настолько высоко поднял планку, что не смог выполнить своих обещаний. Одним из показательных примеров стали соревнования по плаванию и триатлону, которые пройдут на открытом воздухе в водах Сены. Несмотря на столетний запрет на купание в реке, власти решили, что репутация дороже здоровья, поэтому местные политики демонстративно полезли в воду, уверяя всех в ее чистоте.

Спортсмены разочарованы в Олимпиаде! Чем Париж «радует» своих гостей?-4

Но не многих такой жест убедил в безопасности воды. Многие пловцы заявили, что будут принимать таблетки для профилактики от возможных заболеваний. Впрочем, Сена стала не единственным разочарованием для спортсменов. Организаторы сэкономили на обеспечении. Обстановка в комнатах выполнена в стиле минимализма – есть только ванная, несколько тумбочек и кровати, и те сделаны из картона. Не устраивает атлетов и питание в олимпийской деревне. По их словам, многие продукты и блюда подаются в таком ограниченном количестве, что их не хватает на всех. Проблемы есть и с безопасностью. Олимпийская деревня расположилась в одном из самых криминальных пригородах Парижа, где местные не особо рады такому соседству.

Спортсмены разочарованы в Олимпиаде! Чем Париж «радует» своих гостей?-7

Минна Стесс, скейтбордист (США):
Я выглянула из окна и увидела, как моя знакомая возвращается со своей тренировки. Она ехала по дороге на скейтборде и какой-то незнакомец кричал на нее, а после погнался за ней вслед. Поэтому я боюсь кататься в олимпийской деревне.

Подробности в видео.

# Олимпиада 2024

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