Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

Новости Непала. Количество жертв наводнений и оползней в Непале достигло 90 человек, еще более 30 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни испытывают страну на прочность с конца минувшей недели. Из 70 районов затоплен 31. Стихия уничтожила сотни зданий. Тысячи людей лишились крова. Из-за отсутствия санитарных условий есть угроза возникновения эпидемий.

Отметим, сильные наводнения затронули сразу несколько стран в Южной Азии. Непогода в Индии, Непале, Пакистане и Бангладеш привела к гибели более 200 человек.