Прямой эфир

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

18 июля 2019 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Непала. Количество жертв наводнений и оползней в Непале достигло 90 человек, еще более 30 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале-1

Ливни испытывают страну на прочность с конца минувшей недели. Из 70 районов затоплен 31. Стихия уничтожила сотни зданий. Тысячи людей лишились крова. Из-за отсутствия санитарных условий есть угроза возникновения эпидемий.

Отметим, сильные наводнения затронули сразу несколько стран в Южной Азии. Непогода в Индии, Непале, Пакистане и Бангладеш привела к гибели более 200 человек.

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале-4

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале-6

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале-8

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале-10

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей
18 июля 2019 11:45

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

В Сербии эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе
18 июля 2019 11:42

В Сербии эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

В Алма-Ате горел склад с тоннами краски
18 июля 2019 10:57

В Алма-Ате горел склад с тоннами краски