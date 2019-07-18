Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

Новости Великобритании. В Великобритании проходит ежегодный подсчет королевских лебедей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиции уже 800 лет.

В XII веке британская корона объявила этих птиц своей собственностью, потому что их мясо считалось изысканным деликатесом. Сегодня же перепись проводят лишь в целях защиты и сохранения птиц.

Мужчины в красных традиционных костюмах крепят на их лапки специальные индивидуальные метки, а затем отпускают. К слову, с каждым годом популяция лебедей в британских водоемах сокращается.