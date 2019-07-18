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Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей

18 июля 2019 11:45
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Новости Великобритании. В Великобритании проходит ежегодный подсчет королевских лебедей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиции уже 800 лет.

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей-1

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей-3

В XII веке британская корона объявила этих птиц своей собственностью, потому что их мясо считалось изысканным деликатесом. Сегодня же перепись проводят лишь в целях защиты и сохранения птиц.

Мужчины в красных традиционных костюмах крепят на их лапки специальные индивидуальные метки, а затем отпускают. К слову, с каждым годом популяция лебедей в британских водоемах сокращается.

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей-6

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей-8

Этой традиции уже 800 лет: в Великобритании пересчитали королевских лебедей-10

# Птицы # Фотофакт

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