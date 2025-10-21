Более 80% поляков сталкиваются с финансовыми проблемами

Карманы поляков постепенно пустеют. Жителям попросту не хватает средств для выживания. Связано это с ростом цен на продукты и коммунальные услуги. Об этом говорится в отчете Ассоциации финансовых предприятий и Варшавской школы экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты исследования оказались довольно тревожными. Так, почти 85 % населения не могут уложиться в запланированный бюджет. Лишь менее 10 % опрошенных признались, что с ними такого никогда не случается. На вопрос, какие пути выхода из финансовых проблем они находят, 38% поляков сказали, что отказываются от большинства покупок, а 30 % перераспределяют средства из других расходов. На вопрос, на чем чаще всего люди экономят, 35 % респондентов ответили, что почти перестали покупать новую одежду. В ходе исследования подавляющее большинство – 80 % опрошенных – сказали, что в дальнейшем планируют урезать все свои расходы.