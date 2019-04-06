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Паспорта без надписи «Европейский союз» начали выдавать в Великобритании

06 апреля 2019 11:41
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Новости Беларуси. Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз». При этом официально Соединенное Королевство все еще остается членом ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паспорта без надписи «Европейский союз» начали выдавать в Великобритании-1

Изначально проведение Brexit было запланировано на конец марта. Предполагалось, что в апреле страна уже не будет членом Евросоюза и документам заранее поменяли дизайн. Несмотря на этот момент, поездки британцам в ЕС можно совершать и с такими обновленными паспортами.

# Brexit # Фотофакт

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