Паспорта без надписи «Европейский союз» начали выдавать в Великобритании

Новости Беларуси. Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз». При этом официально Соединенное Королевство все еще остается членом ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально проведение Brexit было запланировано на конец марта. Предполагалось, что в апреле страна уже не будет членом Евросоюза и документам заранее поменяли дизайн. Несмотря на этот момент, поездки британцам в ЕС можно совершать и с такими обновленными паспортами.