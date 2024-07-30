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Более 50 человек погибли при сходе оползня в Индии

30 июля 2024 10:52
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Более 50 человек погибли при мощном оползне, который сошел в штате Керала на юге Индии. Толстый слой камней и грязи снес несколько поселков, разрушены сотни домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 человек погибли при сходе оползня в Индии-1

По данным властей, под обломками могут находиться до 400 жителей. Еще 100 туристов, среди которых большинство – иностранцы, оказались отрезаны от внешнего мира на местном курорте. Спасателям и технике не дают добраться до зоны бедствия разрушенные дороги и мосты.

Кроме того, сильные ливни вызвали наводнения. Для помощи людям были задействованы вертолеты, но из-за плохой погоды они не смогли долететь до пострадавших районов. Для ликвидации последствий стихии привлечена армия. Военные возводят временные мосты и расчищают дороги. Им поставлена задача – как можно скорее освободить заблокированных людей.

# Природные катаклизмы # Новости Индии

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