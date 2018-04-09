Прямой эфир

Более 40 детей пострадали в аварии в США: школьный автобус на большой скорости врезался в пролёт эстакады

09 апреля 2018 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Свыше четырех десятков детей пострадали в результате аварии в американском штате Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У многих серьезные травмы.

Более 40 детей пострадали в аварии в США: школьный автобус на большой скорости врезался в пролёт эстакады-1

Школьный автобус, который забирал учащихся из аэропорта после поездки в Европу, на большой скорости врезался в пролет эстакады. От столкновения верхнюю часть транспортного средства практически полностью снесло.

По данным полиции, водитель часто ездил по этому маршруту и был знаком со всеми особенностями этого участка трассы. Что стало причиной происшествия – устанавливается.

# Фотофакт # Авария в США

Другие новости рубрики

Все новости
В желудке погибшего в Испании кита обнаружили 29 кг мусора
09 апреля 2018 12:45

В желудке погибшего в Испании кита обнаружили 29 кг мусора

В Охотском море рыбаков унесло в море на отколовшихся льдинах: проводится спасательная операция
09 апреля 2018 08:54

В Охотском море рыбаков унесло в море на отколовшихся льдинах: проводится спасательная операция

Церемония инаугурации президента Армении Армена Саркисяна состоялась в Ереване 9 апреля
09 апреля 2018 08:50

Церемония инаугурации президента Армении Армена Саркисяна состоялась в Ереване 9 апреля