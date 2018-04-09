Более 40 детей пострадали в аварии в США: школьный автобус на большой скорости врезался в пролёт эстакады

Новости США. Свыше четырех десятков детей пострадали в результате аварии в американском штате Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У многих серьезные травмы.

Школьный автобус, который забирал учащихся из аэропорта после поездки в Европу, на большой скорости врезался в пролет эстакады. От столкновения верхнюю часть транспортного средства практически полностью снесло.

По данным полиции, водитель часто ездил по этому маршруту и был знаком со всеми особенностями этого участка трассы. Что стало причиной происшествия – устанавливается.