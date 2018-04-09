В желудке погибшего в Испании кита обнаружили 29 кг мусора

Как сообщает La Vanguardia, тело кита обнаружили 27 февраля на побережье Кабо-де-Палос. Это был десятиметровый самец массой более 6 тонн. Чтобы выяснить причину смерти морского млекопитающего, было проведено вскрытие.

Новости Испании. На берег Испании выбросило тело кашалота, в желудке которого нашли почти 29 килограммов отходов.

В желудке и кишечнике кашалота находились мешки для мусора, обрывки сетей, веревки, пластиковая канистра. Всего вышло около 29 килограммов мусора. Животное не смогло переварить отходы и погибло от перитонита.

После случившегося местные власти начали кампанию по информированию об опасности морского мусора для дикой природы, направленную на сокращение потребления пластмасс и предотвращение засорения окружающей среды отходами.

Летом прошлого года в Бразилии около 300 человек спасали кита.