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В желудке погибшего в Испании кита обнаружили 29 кг мусора

09 апреля 2018 12:45
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Новости Испании. На берег Испании выбросило тело кашалота, в желудке которого нашли почти 29 килограммов отходов.  

Как сообщает La Vanguardia, тело кита обнаружили 27 февраля на побережье Кабо-де-Палос. Это был десятиметровый самец массой более 6 тонн. Чтобы выяснить причину смерти морского млекопитающего, было проведено вскрытие.  

В желудке погибшего в Испании кита обнаружили 29 кг мусора-1

Фото: Murcia regional government/CARM  

В желудке и кишечнике кашалота находились мешки для мусора, обрывки сетей, веревки, пластиковая канистра. Всего вышло около 29 килограммов мусора. Животное не смогло переварить отходы и погибло от перитонита.  

После случившегося местные власти начали кампанию по информированию об опасности морского мусора для дикой природы, направленную на сокращение потребления пластмасс и предотвращение засорения окружающей среды отходами.  

Летом прошлого года в Бразилии около 300 человек спасали кита.  

Когда животное отплыло, его проводили аплодисментами – подробнее здесь.  

# Дикие животные

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