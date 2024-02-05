Более 40 беженцев спасли возле Канарских островов

На Канарских островах береговая охрана спасла мигрантов. Их лодка направлялась в сторону архипелага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуированы более 40 беженцев. В основном это жители Африки. Их направили в лагеря временного размещения, где помощь оказывают сотрудники Красного Креста. В последнее время Канары стали одним из самых популярных направлений у мигрантов. А согласно данным гуманитарных организаций, и одним из самых смертоносных.