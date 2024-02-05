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Более 40 беженцев спасли возле Канарских островов

05 февраля 2024 06:59
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На Канарских островах береговая охрана спасла мигрантов. Их лодка направлялась в сторону архипелага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 беженцев спасли возле Канарских островов-1

Эвакуированы более 40 беженцев. В основном это жители Африки. Их направили в лагеря временного размещения, где помощь оказывают сотрудники Красного Креста. В последнее время Канары стали одним из самых популярных направлений у мигрантов. А согласно данным гуманитарных организаций, и одним из самых смертоносных.

# Беженцы

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