Робот Фёдор прибыл на МКС

Новости России. Космический корабль «Союз» с роботом на борту успешно пристыковался к МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль смог причалить к станции лишь со второй попытки. В минувшие выходные стыковка не удалась из-за поломки оборудования.

Корабль «Союз» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС

Кроме робота Федора, который будет находиться на борту около 17 дней, космическое судно доставило на борт свыше 600 килограммов сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания для членов экипажа станции.