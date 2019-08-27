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Робот Фёдор прибыл на МКС

27 августа 2019 08:36
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Новости России. Космический корабль «Союз» с роботом на борту успешно пристыковался к МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Робот Фёдор прибыл на МКС-1

Корабль смог причалить к станции лишь со второй попытки. В минувшие выходные стыковка не удалась из-за поломки оборудования.

Корабль «Союз» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС

Кроме робота Федора, который будет находиться на борту около 17 дней, космическое судно доставило на борт свыше 600 килограммов сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания для членов экипажа станции.

# Космос # Фотофакт

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