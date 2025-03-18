Более 300 человек погибли после возобновления Израилем боевых действий в секторе Газа

По предварительным данным, в результате массированной атаки погибли более 300 человек. Премьер-министр Израиля заявил, что отдал приказ об ударах в ответ на отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Армия находится в полной боеготовности и готова вступить в бой на всех направлениях. В руководстве ХАМАС заявили, что решение израильских властей возобновить войну означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Отметим, удары были нанесены через два месяца после заключения соглашения о прекращении огня. Срок первого этапа соглашения истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия будут согласованы, однако этого не произошло.