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Последний шанс заключить новое соглашение с ЕС о Brexit: Джонсон встречается с Юнкером

16 сентября 2019 09:25
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Новости мира. Британский премьер встретится 16 сентября с главой еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Люксембурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний шанс заключить новое соглашение с ЕС о Brexit: Джонсон встречается с Юнкером-1

Для Соединенного Королевства это последний шанс заключить новое соглашение с ЕС о Brexit. Если до 19 октября договоренности не будут достигнуты, Британии придется просить отсрочки до 31 января 2020 года. Джонсона такой вариант не устраивает: он по-прежнему настаивает на выходе из ЕС без соглашения 31 октября. А в Европарламенте тем временем готовят документ о переносе сроков «развода».

Последний шанс заключить новое соглашение с ЕС о Brexit: Джонсон встречается с Юнкером-4

# Brexit # Борис Джонсон # Жан-Клод Юнкер # Фотофакт

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