Последний шанс заключить новое соглашение с ЕС о Brexit: Джонсон встречается с Юнкером

Для Соединенного Королевства это последний шанс заключить новое соглашение с ЕС о Brexit. Если до 19 октября договоренности не будут достигнуты, Британии придется просить отсрочки до 31 января 2020 года. Джонсона такой вариант не устраивает: он по-прежнему настаивает на выходе из ЕС без соглашения 31 октября. А в Европарламенте тем временем готовят документ о переносе сроков «развода».