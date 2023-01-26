Более 200 тысяч британских семей не в состоянии оплачивать жилищные кредиты

Новости Великобритании. Более 200 тысяч семей в Великобритании могут оказаться на улице, поскольку не смогли вовремя погасить жилищные кредиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом написало крупное британское издание со ссылкой на данные управления финансового надзора.

Как выяснилось, еще 570 тысяч граждан рискуют оказаться неплатежеспособными в течение двух лет, так как их расходы по кредитам составят более 30 % от доходов. Это значит, что по решению суда и банка люди могут лишиться жилья. Как пишет издание, если все 770 тысяч домохозяйств объявят дефолт, это будет значить, что почти 10 % жилищных кредитов в Великобритании окажутся просрочены. Мрачный прогноз финансистов основан на реальном падении уровня доходов британцев. Рост зарплат в стране сильно отстал от роста инфляции, которая приближается уже к 11 %.