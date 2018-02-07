Более 200 человек пострадали от мощного землетрясения на Тайване

Новости Тайваня. Мощное землетрясение произошло в восточной части Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зафиксировано более сотни подземных толчков, магнитуда самых сильных из них составила 6,5.

Жертвами природной катастрофы стали по меньшей мере 4 человека. Среди пострадавших – свыше двух сотен местных жителей. Еще 140 числятся пропавшими без вести. В их поисках задействованы 1300 специалистов, кинологи с собаками.