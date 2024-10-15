«Новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя», – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил значение командования, которое будет создано в Висбадене для того, чтобы координировать военную поддержку Украины, и заявил, что оно окажет позитивное воздействие на поле боя. Об этом пишет РИА Новости.

В состав команды войдут 700 человек, расположенных в Висбадене и в центрах логистики на восточном фланге НАТО.

Несмотря на то, что НАТО летом одобрила расширение военной помощи Украине, новая структура еще не была запущена официально. Российский лидер Владимир Путин утверждает, что у Москвы нет намерений нападать на государства НАТО, и подвергает критике политиков Запада за нагнетание страха на население с помощью мнимой угрозы.

Однако Россия по-прежнему обеспокоена действиями НАТО вблизи своих рубежей и считает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию конфликта, а также обвиняет США и НАТО в вовлеченности в ситуацию. Российский министр финансов Сергей Лавров предупреждал, что любые поставки оружия в Украину станут законной целью для России.