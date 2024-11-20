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Более 20 человек погибли при столкновениях местных жителей с бандами в Порт-о-Пренсе

20 ноября 2024 06:58
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Более 20 человек погибли при столкновениях местных жителей с бандами в столице Гаити Порт-о-Пренсе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 человек погибли при столкновениях местных жителей с бандами в Порт-о-Пренсе-2

Люди решили объединиться с полицией, чтобы покончить с волной насилия, охватившей страну. Они вступили в бой с участниками преступных группировок, чтобы защитить свои дома от разграбления. Люди выявляли местонахождения бандитов, окружали и уничтожали их. Не ожидая такого сопротивления, те отступили. Гражданское сопротивление преступности вспыхнуло в конце 2023 года, когда гаитяне, поняв, что ни полиция, ни армия не способны навести порядок в стране, организовались в вооруженные отряды.

# Терроризм

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