Более 20 человек погибли при столкновениях местных жителей с бандами в Порт-о-Пренсе

Люди решили объединиться с полицией, чтобы покончить с волной насилия, охватившей страну. Они вступили в бой с участниками преступных группировок, чтобы защитить свои дома от разграбления. Люди выявляли местонахождения бандитов, окружали и уничтожали их. Не ожидая такого сопротивления, те отступили. Гражданское сопротивление преступности вспыхнуло в конце 2023 года, когда гаитяне, поняв, что ни полиция, ни армия не способны навести порядок в стране, организовались в вооруженные отряды.