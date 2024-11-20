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Нетаньяху предложил выкупать израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС

20 ноября 2024 06:57
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Власти Израиля ищут новые, порой нестандартные пути освобождения заложников, захваченных боевиками ХАМАС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху предложил выкупать израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС-2

Поскольку бесконечные, а главное, безрезультатные переговоры с представителями движения ни к чему так и не привели, то правительство решило выкупить израильтян, которые остаются в плену. С такой инициативой выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он предложил за каждого освобожденного заложника ни много ни мало пять миллионов долларов. Кроме того, он гарантировал безопасный выход из сектора Газа палестинцев и их семей, если они смогут привести пленника и передать израильской армии.

# Международная политика

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