Нетаньяху предложил выкупать израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС

Поскольку бесконечные, а главное, безрезультатные переговоры с представителями движения ни к чему так и не привели, то правительство решило выкупить израильтян, которые остаются в плену. С такой инициативой выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он предложил за каждого освобожденного заложника ни много ни мало пять миллионов долларов. Кроме того, он гарантировал безопасный выход из сектора Газа палестинцев и их семей, если они смогут привести пленника и передать израильской армии.