Вопреки консолидированной повестке западных министров, в Европе все еще остались политики, которые трезво смотрят на ситуацию, исходя из национальных интересов. Словакия и Венгрия осудили решение Байдена одобрить использование дальнобойных американских ракет Украиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Братислава и Будапешт заявили, что такие действия были приняты с явной целью полностью сорвать или отсрочить мирные переговоры, а также могут привести к эскалации и развязыванию глобального конфликта. Напомним, несколькими днями ранее уходящая администрация Байдена одобрила киевскому режиму удары дальнобойными ракетами.