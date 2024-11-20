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Словакия и Венгрия осудили решение Байдена одобрить использование дальнобойных ракет Украиной

20 ноября 2024 06:47
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Вопреки консолидированной повестке западных министров, в Европе все еще остались политики, которые трезво смотрят на ситуацию, исходя из национальных интересов. Словакия и Венгрия осудили решение Байдена одобрить использование дальнобойных американских ракет Украиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия и Венгрия осудили решение Байдена одобрить использование дальнобойных ракет Украиной-2

Братислава и Будапешт заявили, что такие действия были приняты с явной целью полностью сорвать или отсрочить мирные переговоры, а также могут привести к эскалации и развязыванию глобального конфликта. Напомним, несколькими днями ранее уходящая администрация Байдена одобрила киевскому режиму удары дальнобойными ракетами.

# Международная политика

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