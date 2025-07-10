Более 18 тысяч человек оказались в изоляции из-за лесных пожаров в Каталонии

Несколько десятков человек уже эвакуированы. Возгорание в экосистеме вышло из-под контроля, уничтожив почти три тысячи гектаров растительности. Большая часть Испании находится в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам после того, как страна пережила самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений. Два человека погибли во время возгорания в начале июля в регионе Каталонии, где расположена Таррагона.