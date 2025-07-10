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Более 18 тысяч человек оказались в изоляции из-за лесных пожаров в Каталонии

10 июля 2025 06:49
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Из-за лесных пожаров испанские власти приказали жителям северо-восточной провинции Таррагона оставаться дома. 18 тысяч человек оказались в изоляции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 18 тысяч человек оказались в изоляции из-за лесных пожаров в Каталонии-2

Несколько десятков человек уже эвакуированы. Возгорание в экосистеме вышло из-под контроля, уничтожив почти три тысячи гектаров растительности. Большая часть Испании находится в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам после того, как страна пережила самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений. Два человека погибли во время возгорания в начале июля в регионе Каталонии, где расположена Таррагона.

# Пожар # Новости Испании

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