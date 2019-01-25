Последствия разрушительного наводнения в Индонезии в 7 фото

Новости Индонезии. Около 60 жизней унесли наводнения в Индонезии. Свыше 25 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди привели к тому, что в 11 районах провинции Южный Сулавеси из берегов вышли реки. Местные жители были вынуждены спасаться бегством. Почти 3,5 тысячи человек находятся во временных пунктах пребывания.

Вода начинает постепенно отступать, однако она нанесла колоссальный ущерб: затоплены сотни домов и социальных объектов, разрушены дороги и мосты. Сколько времени уйдет на ликвидацию последствий разгула стихии – неизвестно.