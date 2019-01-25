Белый дом готовит проект декларации о введении чрезвычайного положения на границе США и Мексики

Новости США. Белый дом готовит проект декларации для президента США о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После вступления документа в силу на строительство стены на южных границах США будет выделено 7 миллиардов долларов. Текст проекта доработают в течение недели.