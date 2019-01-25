Белый дом готовит проект декларации о введении чрезвычайного положения на границе США и Мексики

Новости США. Белый дом готовит проект декларации для президента США о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После вступления документа в силу на строительство стены на южных границах США будет выделено 7 миллиардов долларов. Текст проекта доработают в течение недели.
Пока Дональд Трамп не хочет использовать эту возможность, однако если переговоры с Конгрессом зайдут в тупик, у американского лидера не останется выбора.
Напомним, два законопроекта, которые должны были остановить «шатдаун», были рассмотрены накануне. Ни один из них не получил нужного количества голосов.
Самый долгий «шатдаун» в истории США: ущерб экономике оценивают выше стоимости стены на границе с Мексикой