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Белый дом готовит проект декларации о введении чрезвычайного положения на границе США и Мексики

25 января 2019 08:51
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Новости США. Белый дом готовит проект декларации для президента США о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После вступления документа в силу на строительство стены на южных границах США будет выделено 7 миллиардов долларов. Текст проекта доработают в течение недели.

Белый дом готовит проект декларации о введении чрезвычайного положения на границе США и Мексики-1

Пока Дональд Трамп не хочет использовать эту возможность, однако если переговоры с Конгрессом зайдут в тупик, у американского лидера не останется выбора.

Напомним, два законопроекта, которые должны были остановить «шатдаун», были рассмотрены накануне. Ни один из них не получил нужного количества голосов.

Самый долгий «шатдаун» в истории США: ущерб экономике оценивают выше стоимости стены на границе с Мексикой

Белый дом готовит проект декларации о введении чрезвычайного положения на границе США и Мексики-4

# Международная политика # Фотофакт

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