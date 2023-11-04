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Более 130 человек погибли из-за землетрясения в Непале

04 ноября 2023 08:18
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Новости Непала. Более 130 человек погибли в Непале в результате мощного землетрясения. Десятки местных жителей получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 130 человек погибли из-за землетрясения в Непале-1

Число пострадавших неминуемо будет расти. Сейчас с отдельными районами нет связи, и спасатели до них еще не добрались. Эпицентр землетрясения магнитудой выше шести находился недалеко от столичного города Катманду. Его населяет почти 1,5 миллиона человек. Подземные толчки ощущались также в соседней Индии.

# Землетрясение # Фотофакт

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