Трёхдневный траур объявлен в Рио-де-Жанейро по жертвам непогоды

Новости Бразилии. Из-за сильных дождей и ураганного ветра, обрушившихся на город накануне, погибли 6 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Из-за сильных дождей и ураганного ветра, обрушившихся на город накануне, погибли 6 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ливни спровоцировали сход оползней и масштабные подтопления. Повалены деревья, столбы, светофоры и рекламные щиты. Серьёзный ущерб понесли владельцы уличных кафе.
Сотрудники экстренных служб устраняют последствия разгула стихии. В городе местами отсутствует электроснабжение.