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Трёхдневный траур объявлен в Рио-де-Жанейро по жертвам непогоды

08 февраля 2019 08:04
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Новости Бразилии. Из-за сильных дождей и ураганного ветра, обрушившихся на город накануне, погибли 6 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трёхдневный траур объявлен в Рио-де-Жанейро по жертвам непогоды-1

Ливни спровоцировали сход оползней и масштабные подтопления. Повалены деревья, столбы, светофоры и рекламные щиты. Серьёзный ущерб понесли владельцы уличных кафе.

Трёхдневный траур объявлен в Рио-де-Жанейро по жертвам непогоды-4

Сотрудники экстренных служб устраняют последствия разгула стихии. В городе местами отсутствует электроснабжение.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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