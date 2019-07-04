Аномальная жара в Афинах: Акрополь закроют для туристов

Новости Греции. Афинский Акрополь закроют для туристов из-за аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам синоптиков, 4 июля температура воздуха в греческой столице превысит 40 градусов. Запрет на посещение будет действовать до вечера 5 июля.

Посетителей, которые уже приобрели электронные билеты на это время, просят связаться со службой продаж.