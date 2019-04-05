Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня из-за того, что парламент отказался одобрить предложение британского правительства по тексту соглашения с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае, если согласие будет достигнуто до этой даты, период отсрочки будет сокращен. Между тем, у британских политиков остается неделя на то, чтобы предотвратить «жесткий развод» с ЕС.