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Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня

05 апреля 2019 12:57
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Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня из-за того, что парламент отказался одобрить предложение британского правительства по тексту соглашения с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня-1

В случае, если согласие будет достигнуто до этой даты, период отсрочки будет сокращен. Между тем, у британских политиков остается неделя на то, чтобы предотвратить «жесткий развод» с ЕС.  

Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня-4

На сегодня запланирована очередная встреча консерваторов и лейбористов, где они попытаются достичь компромисса.   

Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня-7

Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня-9

Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня-11

# Brexit # Фотофакт

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