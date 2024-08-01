Bloomberg: Россия освободила Гершковича и Уилана в рамках обмена

Bloomberg сообщает, что российская сторона освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американского морского пехотинца Пола Уилана в результате обмена пленными.. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом адвокаты Гершковича и Уилана не подтвердили эту информацию. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о готовящемся обмене между Россией, США, Германией и Беларусью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков от комментариев по этой теме отказался. Уилан в 2018 году был арестован в Москве за организацию шпионажа и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Гершковича задержали в 2023 году в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже и также осудили на 16 лет. О возможности обмена Гершковича шла речь в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.