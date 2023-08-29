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Bloomberg: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США

29 августа 2023 14:38
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Расширение БРИКС показывает растущий спрос на поиск альтернативы существующему миропорядку во главе со странами Запада, а также указывает на провал лидерства Америки. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает РИА Новости. 

В публикации отмечается, что страны БРИКС согласны с тем, что существующие правила и институты не отвечают должным образом их интересам. 

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что расширение БРИКС будет способствовать усилению влияния объединения в международных делах. Сейчас блок объединяет Бразилию, РФ, Индию, КНР и ЮАР. Желание присоединиться к БРИСК выразили еще 23 государства, включая 6 из которых уже получили приглашения. 

# Международная политика # Владимир Путин

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