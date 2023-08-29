Bloomberg: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США

Расширение БРИКС показывает растущий спрос на поиск альтернативы существующему миропорядку во главе со странами Запада, а также указывает на провал лидерства Америки. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

В публикации отмечается, что страны БРИКС согласны с тем, что существующие правила и институты не отвечают должным образом их интересам.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что расширение БРИКС будет способствовать усилению влияния объединения в международных делах. Сейчас блок объединяет Бразилию, РФ, Индию, КНР и ЮАР. Желание присоединиться к БРИСК выразили еще 23 государства, включая 6 из которых уже получили приглашения.