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Подоляк: выборов в Украине в 2024 году точно не будет

29 августа 2023 11:00
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в 2024 году в стране не будут проходить президентские и депутатские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский в ходе всеукраинского телемарафона говорил, что в условиях военного времени запрещено устраивать президентские выборы. Украинский лидер добавил, что есть вариант, если парламент одобрит нужные законодательные нововведения, а Запад выделит деньги и будут присутствовать наблюдатели, в том числе «в окопах».

# Выборы

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