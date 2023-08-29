Подоляк: выборов в Украине в 2024 году точно не будет

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в 2024 году в стране не будут проходить президентские и депутатские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский в ходе всеукраинского телемарафона говорил, что в условиях военного времени запрещено устраивать президентские выборы. Украинский лидер добавил, что есть вариант, если парламент одобрит нужные законодательные нововведения, а Запад выделит деньги и будут присутствовать наблюдатели, в том числе «в окопах».