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Bloomberg: конфликт между Зеленским и Залужным мешает разработке военной стратегии

11 января 2024 10:41
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Американские чиновники обеспокоены возможными противоречиями между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которые могут замедлить процесс разработки украинской военной стратегии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. 

По словам источников, украинские военные сейчас занимаются разработкой плана на 2024 год, и США хотели бы, чтобы Украина «отточила» свой военную стратегию. Также государства G7 работают с украинской стороной над прояснением двухсторонних обязательств в сфере безопасности.

Россия ранее направила ноту странам Североатлантического альянса в связи с поставками вооружений Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки Западом оружия в Украину не способствует успеху переговорного процесса между Москвой и Киевом.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный

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