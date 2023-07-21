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МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты экспорта зерна после выхода из Черноморской инициативы

21 июля 2023 13:45
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Россия, в связи с усложнением обстановки на Черном море после окончания зерновой сделки, занимается выработкой новых маршрутов для своего экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, пишет РИА Новости.

Он заметил, что эта задача включает в себя логистические и технологические моменты и уже находится в стадии разработки. Кроме того, Вершинин особо подчеркнул, что сейчас Москва активно ведет переговоры с представителями африканских стран о транспортировке российских грузов, в том числе и зерна.

Следует заметить, что Российская Федерация временно прекратила сотрудничество по зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна вновь примет участие в сделке только после того, как ЕС выполнит условия для ее реализации.

# Международная политика

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