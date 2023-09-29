Прямой эфир

Теракт в Пакистане. Смертник устроил взрыв возле мечети

29 сентября 2023 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. Взрыв прогремел у мечети в Пакистане. Теракт унес жизни более 50 человек. По мнению правоохранителей, нападение в провинции Белуджистан устроил смертник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Пакистане. Смертник устроил взрыв возле мечети-1

Среди жертв есть в том числе полицейский. Еще несколько десятков человек среди раненых. Пострадавших госпитализируют. Многие из них находятся в критическом состоянии. На место происшествия направлены бригады спасателей. В Пакистане отмечают Мавлид – день рождения пророка Мухаммеда. Взрыв произошел, когда люди собирались на службу в мечети.

# Теракт # Новости Пакистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше стремительно дорожает стоимость жизни
29 сентября 2023 08:37

В Польше стремительно дорожает стоимость жизни

Власти Италии не справляются с наплывом мигрантов
29 сентября 2023 07:58

Власти Италии не справляются с наплывом мигрантов

В Нидерландах студент открыл огонь по людям
29 сентября 2023 07:54

В Нидерландах студент открыл огонь по людям