Теракт в Пакистане. Смертник устроил взрыв возле мечети

Новости Пакистана. Взрыв прогремел у мечети в Пакистане. Теракт унес жизни более 50 человек. По мнению правоохранителей, нападение в провинции Белуджистан устроил смертник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв есть в том числе полицейский. Еще несколько десятков человек среди раненых. Пострадавших госпитализируют. Многие из них находятся в критическом состоянии. На место происшествия направлены бригады спасателей. В Пакистане отмечают Мавлид – день рождения пророка Мухаммеда. Взрыв произошел, когда люди собирались на службу в мечети.